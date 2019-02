The Lemonheads - Varshons 2

4.0 5 0

Jammer, maar geen man overboord: dat bewees hij in de jaren 90 al met doorleefde studio-uitvoeringen van Suzanne Vega’s ‘Luka’, Simon & Garfunkels ‘Mrs. Robinson’ en een doorzopen ‘Keep on Loving You’ van, jawel, REO Speedwagon. Dando’s tweede reeks ‘Varshons’ (Lemonheads voor ‘versions’) arriveert tien jaar na de eerste en blaast klassiekers als ‘Straight to You’ van Nick Cave en ‘Take It Easy’ van The Eagles nieuw indieleven in, maar herinnert ons er net zo goed aan wat voor fantastische songs ‘Old Man Blank’ van het vergeten The Bevis Frond, ‘Things’ van Paul Westerberg en ‘Abandoned’ van Lucinda Williams wel waren. Wie altijd al van The Lemonheads heeft gehouden, zal zich aan ‘Varshons 2’ geen buil vallen.

