The Specials - Encore

3.0 5 0

‘Encore’ roept een vraag op die je toen ook kon stellen: wat is er van The Specials zélf? Covers komen van The Equals en The Valentines, gejatte stukken van The Doors en Kurt Weill. ‘The Lunatics (Have Taken Over the Asylum)’ van Fun Boy Three (met indertijd Hall en Golding) krijgt een remake met piano, viool en trombone. ‘Vote for Me’ doet hun oude hit ‘Ghost Town’ aanklikken. Niet alles is even snedig, maar het licht melancholische ‘We Sell Hope’ maakt ons blij als een kind dat z’n eerste elektrische tandenborstel krijgt.

Voorbeluisteren