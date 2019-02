SJ HOffman - The Long Now

SJ Hoffman is, dat hoor je vanaf de eerste noten, een gerijpte muzikant die lak heeft aan trends en met ‘The Long Now’ een plaat heeft gemaakt die zowel nostalgisch als tijdloos is.

3.0 5 0

Hoffman, alias Steven Borgerhoff, is ook een fan van de eighties: rond ‘The Long Now’ hangt een aura van de weemoedige klassiekers uit dat decennium. Qua sfeer is de plaat verwant aan de introspectieve songs van Talk Talk en Peter Gabriel, gekruid met een vleugje Cocteau Twins en een echootje van Simple Minds. De negen tracks zijn soms amper meer dan moodscapes, maar vaker zijn het mooi gearrangeerde, volwaardige songs. En de uitgepuurde nocturne ‘Gold’ is in z’n kale kwetsbaarheid een atypische maar gepaste afsluiter.

Borgerhoff is geen groot zanger, maar ‘The Long Now’ kan zeker liefhebbers van subtiele, sfeervolle platen bekoren.