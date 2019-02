Chaka Khan - Hello Happiness

2.0 5 0

Mevrouw Khan wist van vrolijke dronkenschap niet het verschil tussen haar voor- en haar achterkant, maar pakte playbackend het publiek moeiteloos in. Dat zij dertig jaar later nog platen maakt, of überhaupt nog leeft, moge een wonder heten. De liefde van haar god en een sterk DNA: laat ons het daarop houden. Haar eerste worp na zovele jaren is een worpje: 27 minuten en geen minuut langer doet ze haar ding, daarin gesteund door een waslijst van hedendaagse groten der funk. Daar kunnen wij niet tegen zijn, maar dat is dan ook ongeveer alles. Een comeback die steunt op een stem als een klok en een paar redelijke riedels – ‘Like Sugar’ is funky as fuck – maar waarvan niets blijft plakken: echt vrolijk wordt een mens daar niet van.

