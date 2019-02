Jan Verstraeten - Cheap Dreams

3.0 5 0

‘Moon Face’ begint zoals ‘Sketches of Spain’ van Miles Davis begint, de drumstokken hebben een vilten bol, Verstraetens zwijmelstem staat op breken, strijkers sluiten zachtjes af. In ‘Stalker’ zijn de bossanova-invloeden goed te horen. Het motto van de ep had kunnen zijn: ‘No more loud music’. En hadden we al ‘filmisch’ gezegd? De twee bezongen dino’s (voor de prijs van één) staan bij Verstraeten thuis naast de plastic Power Rangers. Er is veel Ketnetluchtigheid blijven hangen in de Canvasmelancholie. Op de setlist staan Destiny’s Child op contrabas en The Stooges op zelfbouwkeyboards en harmonium. Wij willen meer, maar het mag losser.

