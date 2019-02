Guided By Voices - Zeppelin Over China

3.0 5 0

En zingt ze vervolgens in, voor alweer een nieuwe plaat. Zo maakte hij er al honderd. Honderd! Dat leidt onvermijdelijk tot een stroom overbodige tweedeklassers vol slordige skeletten van songs, maar Guided heeft eindelijk zijn zestiende adem gevonden. Nieuwe muzikanten en slechts één plaat per jaar in plaats van dertien in een dozijn, dat zorgt voor beterschap. Het stikt hier weer ongegeneerd van de poppy gitaarsongs en Pollard zingt de hele tijd tegen de juiste toon aan, wat het meezingen zeer vergemakkelijkt. Hij gaat er de wereld niet mee veranderen, maar wat dondert het als je de ideale op-de-snelweg-met-de-ramen-open-muziek maakt? Het titelnummer duurt 39 seconden en is om te lachen. De rest eigenlijk ook. Zo moesten er meer zijn.

