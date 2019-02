3.5 5 0

Het is wel van 2011 geleden dat ze als Modeselektor nog eens een plaat uitbrachten: hun focus lag op Moderat, hun project met Apparat. Aan ‘Who Else’ te horen heeft het duo al die tijd hun grootste knallers aan de kant gelegd. ‘Fentanyl’ stuitert als een springbal, ‘Wealth’ is een gierende grime-song met Flohio – onthouden! – en ‘Who’ is een sloopkogel waarop zelfs Miley Cyrus niet zonder kleren zou durven zitten. De plaat begint met de saaiste en eindigt met de beste song: in ‘Wake Me Up When It’s Over’ wekt het duo melancholie op met een geile mannenstem, Auto-Tune en een geflipte drumbreak. Wunderlich!