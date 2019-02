3.0 5 0

Op ‘Akuma Season!’ staat dus veel SoundCloud-rap, en die doet twaalf nummers lang de dab met r&b, dubstep en trap. Af en toe laten ze met z’n allen het hoofd te diep zakken, want sommige songs klinken als iets gewoontjes van Migos of $uicideboy$. Het dromerige, Tyler, The Creator- achtige ‘Seaside’ is wel heel mooi, en het repetitieve ‘Wulf1996’ lekker dreigend, maar daarom heeft Newell nog geen echt goede plaat gemaakt.

