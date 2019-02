Lieven Martens Moana / Dolphins Into The Future - Songs of Gold, Incandescent

4.0 5 0

Voor zijn zevende langspeler verzamelde de Antwerpse avant-gardist Lieven Martens twaalf muziekstukken die hij tussen 2010 en 2015 onder eigen naam en onder het pseudoniem Dolphins Into The Future verzon voor dansstukken, singles en in beperkte oplage uitgebrachte cassettes. Voor die geluidscollages gebruikte hij veldopnames van kikker- en vogelgeluiden, samples van koorgezangen uit Samoa, piano’s, synths en andere elektronica, en ze klinken nog altijd als een exotische mix van musique concrète en psychedelica. Of als vervaalde muzikale foto’s van verafgelegen en zonovergoten tropische paradijzen. Let wel, die kiekjes hebben soms ook een donkere rand.