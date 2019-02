Weezer - Weezer

3.0 5 0

Weezer mag dan vorig jaar plots weer volop over de tongen zijn gegaan met hun (nochtans compleet overbodige) cover van Toto’s ‘Africa’, het is en blijft een uitgebluste groep, chronisch op zoek naar de drive die hen groot gemaakt heeft. Hun nieuwe plaat is hun dertiende, en al de zesde die ‘Weezer’ heet. Na de Blauwe, de Groene, de Rode, de Witte en (vorige maand nog) de Appelblauwzeegroene zal deze in de volksmond als de Zwarte van Weezer bekendstaan. Er staan precies twee songs op die de middelmatigheid overstijgen: ‘Zombie Bastards’, met een iedereen-uit-de-weg-of-ik-klop-erop-refrein, en ‘Too Many Thoughts in My Head’, dat uit de as van The Dandy Warhols lijkt verrezen.

Dave Sitek, overdag gitarist bij TV On The Radio, zat bij deze ‘Weezer’ achter de knoppen, maar ook hij heeft niet kunnen verhelpen dat ‘Can’t Knock the Hustle’ als belegen Gorillaz klinkt, dat ‘I’m Just Being Honest’ een kopie van een kopie van een Weezer-cover van een Blink-182-track is, en dat we de rest nu alweer vergeten zijn.

