2.5 5 0

Hozier, de Ierse singer-songwriter met de reeds zes jaar oude monsterhit ‘Take Me to Church’, namedropt protestzangers Nina Simone, Bob Dylan en Joni Mitchell in de opener, en jazzgrootheden Chet Baker, Ella Fitzgerald en John Coltrane in de tweede song, ‘Almost’. Alleen vergeet hij, met zijn gemakkelijk verteerbare liedjes en vage teksten vol platitudes, om werkelijk zélf op te komen voor iets.

‘You don’t have to sing it nice, but honey sing it strong,’ zingt-ie in ‘To Noise Making (Sing)’. Toegegeven, single ‘Nina Cried Power’ ís strong, mede dankzij de soulvolle zang van Mavis Staples en het orgel van Booker T. Jones. Hoziers stem, helder én krachtig, schittert als tevoren. Maar ah, de songs. De bijna zestig minuten durende plaat kon perfect zonder ‘No Plan’, ‘Sunlight’, ‘Dinner & Diatribes’ en ‘Be’. ‘Movement’ is een bombastische ballad, zo melig dat het als titelmelodie van het nieuwe ‘Blind getrouwd’-seizoen wordt gebruikt.

Hozier doet zich voor als een getroebleerde bluesman maar is in de praktijk een koorknaapje. Te veel naar de kerk geweest, misschien?

Voorbeluisteren