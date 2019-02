Isbells - Sosei

In 2017 maakte Gaëtan Vandewoude de song ’Looking for the Beauty in the World’, een eenvoudige veldopname met gitaar, blaffende hond en tjirpende krekels. Het liedje kwam zonder ontlading. Vandewoude leek een beetje moe van het vele soulsearchen.

Op het nieuwe ‘Sosei’ staat één song met alleen stem, gitaar, en hier en daar een backing: het rudimentaire ‘Tired’. De rest van de plaat is post uit de Nieuwe Isbells-Wereld, en die wereld klinkt vrij opgewekt.

Opener ‘Means to an End’ heeft veel van wat The War On Drugs slepend en dwingend maakt. De uptempo beat van ‘The Utmost Way’ komt zelfs in de buurt van het gehups van Future Islands. ‘The Philosopher’ begint met het soort jazz waarmee de serie ‘Homeland’ begon. Vandewoudes hoge, zachte, soms lichtjes vervocoderde zangstem wordt op veel plekken aangevuld met lage synths of een diepe blazer. Titeltrack ‘Sosei’, genoemd naar een boeddhistische dichter, is rustig in aanzet, maar heeft een feestelijke synthwending. ‘2 Words’ zit vol kalimba.

Als Vandewoude wil zeggen dat hij zijn geliefde dicht bij zich wil, maar dat hij haar altijd lijkt weg te duwen, dan zingt hij dat gewoon zo, één-op-één. Maar niet in ‘Father’: losse herinneringen aan een overleden vader boven ‘In the Air Tonight’-drums en een machine die van Isbells heel even een harde, brutale groep maakt. Daarna zijn ze opnieuw hun gracieuze zelf. Knap werk!

