The Germans - Sexuality

3.0 5 0

The Germans houdt zich in hetzelfde zalige, ongrijpbare hoekje op als bijvoorbeeld De Portables. Kraut, soundscapes, lolbroekerij: het kan allemaal, zolang het maar marcheert. Hun nieuwste opent met ‘William’, een percussietrip die we zouden omschrijven als half Talking Heads on acid, half soundtrack van een obscure seventiesfilm. Daarna blijven de hele en halve speelse ingevingen zich opstapelen – zo is toptrack ‘Greek Flutes’ Balthazar met een creepy ambient-ondertoon. Prima als achtergrond voor creatieve slaapkameracrobatiek.

Herlees hier ons interview met The Germans.

Voorbeluisteren