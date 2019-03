De plaat begint even onscherp als de foto op de hoes, de sfeer is die van pijnstillers na de booze.

4.5 5 0

Aan zelfspot geen gebrek: ‘Guy kan ni rijmen, zijn shit is zwak / Zijn platen vindt ge zelfs ni bij de Fnac’. De STIKSTOF-crew van Gorik van Oudheusden klinkt mistiger, kouder, holler. Meer trap en meer doom. Meer ‘Taxi geel / Taxi zwart’ uit ‘Brussels by Night’. In ‘Energuy’ flowt Guy als Guru van Gang Starr. ‘Brussels State of Mind’ is illmatic genoeg om naar Nas te mogen knipogen. Selah Sue en Darrell Cole zijn straf in het Dre- en Pac-luik. En Blu Samu mag voor altijd naar het Portugees overschakelen.

In ‘Rien à foutre’ is de wraak zoet: ‘Ge gaat niks bereiken is wat de school mij dicteerde / Nu sturen ze mails of da’k voor de klas kan gaan spreken’. Maar Guy schrijft ook juweeltjes op de vierkante centimeter: ‘Dit is ondergronds / Dit is onder ons’. ‘Keep it real’ wordt bij hem ‘Hou het vies’. Marvin Gaye wordt Marvin Guy.

Petje af voor de man die met het geld van zijn eerste show een matras kocht, en nu op veel plekken rekenschap blijft afleggen – ‘Dit is voor die één-nul-acht-drie’ verwijst naar 1083 Ganshoren. Dikzakken willen al lang niet meer lijken op Willie Wartaal van De Jeugd. Het nieuwe XL-rolmodel komt uit BXL.

