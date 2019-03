2.5 5 0

‘Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1)’ is de vijfde studioworp van Foals, in wezen een livegroep. Op plaat is het viertal uit Oxford met de jaren steeds gestroomlijnder gaan klinken. Ze lijken zichzelf nauwelijks nog te kunnen verrassen en slagen er maar zelden in om uit de band te springen zoals hun dat live wel nog lukt. Op de sfeervolle opener ‘Moonlight’ (what’s in a title?) na wordt er vooral veel geroepen over met plingplong-riedeltjes gelardeerde rechttoe rechtaan beats.

Veel tralala, weinig dat opvalt. Dat ‘Cafe D’Athens’ begint en voortdreunt op het deuntje dat op onze slimme telefoon als wekker dienstdoet, was handig: zo hoorden wij nog net dat ‘Sunday’ gretig bij Underworld graait, en dat de plaat eindigt zoals ze begonnen was: sfeervol. ‘Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1)’ is een plaat zonder storende elementen, maar zeggen dat wij er noemenswaardig plezier aan hebben beleefd, is de waarheid geweld aandoen.