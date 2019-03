Weval - The Weight

4.0 5 0

Met ‘The Weight’ bevestigt Weval wat ze met hun debuutplaat ‘Weval’ al deden vermoeden: lekkere elektronica hoeft niet per se in Berlijn gebakken te worden. Harm Coolen en Merijn Scholte Albers wonen in Amsterdam en hebben net een plaat van internationale klasse in elkaar gebokst.

Het mysterie van Darkside (‘Same Little Thing’), de verzuchting van Air (‘Are You Even Real’), de ijlheid van Radiohead ten tijde van ‘Kid A’ (‘Heartbreak Television’), ontroering bedolven onder elektronisch puin à la Moderat (‘Someday’), Weval hint ernaar maar doet z’n eigen ding. De songs klinken iets voller dan vroeger en de stem – soms zelfs robotachtig vervormd – komt meer op de voorgrond. Harm en Merijn maken elektronica voor avonturiers en kosmonauten met een onmiskenbaar fingerspitzengefühl.

