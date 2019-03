Sasami - Sasami

4.0 5 0

Naar eigen zeggen liet Sasami Ashworth zich voor haar debuut inspireren door iedereen die ze in een jaar tijd tussen de lakens heeft gekregen, en vice versa. De Amerikaanse slentert door haar versleten relaties, nu eens shoegazend (‘Pacify My Heart’) en indierockend (‘Not the Time’, ‘Callous’), dan weer melancholisch. Het is het soort slobbermuziek dat na een eerste luisterbeurt niet imponeert, maar waarin je mettertijd hele weekends doorbrengt.

Het laatste nummer ‘Turned Out I Was Everyone’ blijft het langst kleven. Het glijdt voort op glazige synths, en Ashworths stem klinkt als in een mistbank. Schadelijk voor de gezondheid, maar zo mooi.

