3.5 5 0

De bonzen stoven naar Malkmus’ privéadres om uit te leggen dat een plaat met geflipte elektronica wellicht niet het allerbeste idee was voor een comeback. Malkmus trok een lade open en viste er de uitstekende gitaarplaat ‘Sparkle Hard’ uit. Een klein jaar later verschijnt de geklasseerde plaat alsnog, toepasselijk getiteld: ‘Groove Denied’. Een intrigerend werkstuk, maar wie zat te wachten op Malkmus’ ‘Kid A’ komt bedrogen uit. Zeker de tweede helft van ‘Groove Denied’ bulkt van de aanstekelijke hooks en catchy melodieën. Opener ‘Belziger Faceplant’ zal fans van het eerste uur in de gordijnen jagen, met een metalige drone en een unheimliche beat die neigen naar de elektro van Anthony Rother.

In ‘Viktor Borgia’ vechten Kraftwerk en The Human League om de Commodore 64, op ‘A Bit Wilder’ klinkt Malkmus even omineus en onaards als The Cure op ‘Three’. Maar dan hebben we het qua experiment wel gehad. De geweldige single ‘Come Get Me’ is het kantelpunt, de West Coast-psychedelica van ‘Rushing the Acid Frat’ had perfect op Malkmus’ vorige twee platen gekund, ‘Ocean of Revenge’ en ‘Grown Nothing’ op ‘Pig Lib’. Malkmus zal geen revoluties meer ontketenen, maar doet op ‘Groove Denied’ waar hij zo goed in is: sierlijk laveren tussen vakmanschap en recalcitrantie.

