‘I’m even scared to put these lyrics in a song’, geeft ze toe in ‘A Mother’s Confession’, een lied over al de fouten die ze als kersverse moeder heeft gemaakt. Begeleid door piano of banjo en zo hier en daar een viool, zingt ze over gewichtige onderwerpen zoals de dood van een vriend (‘Bigger on the Inside’), abortus (‘Voicemail for Jill’) en de klimaatopwarming (‘Drowning in the Sound’). Steeds bloedeerlijk en vanuit een uiterst persoonlijk perspectief. Palmer preekt nooit, ze wil alleen dat je weet: de twijfels die jij hebt, heeft zij ook. Krachtig spul, al is het vermoeiend om de 78 minuten - inclusief tien nietszeggende instrumentale intermezzo’s – in één keer uit te zitten.

