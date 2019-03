Amongster - A New Arrival

Waar is de tijd dat Belgen nog Belgisch klonken en zongen van ‘Oh la la la, satan is in my ass’ op ‘Friday! Friday! Friday!’?

3.0 5 0

De wereld is kleiner geworden, nationale klanken zijn universeler, en de sound van de Belpop is een pak minder magnifique. Amongster, product van De Nieuwe Lichting 2014, sluit met zijn nieuwe plaat, waar uiteraard Jasper Maekelberg voor iets tussen zat, naadloos aan bij het peloton. Amongster, eenmansgerecht van Thomas Oosterlynck, laat op ‘A New Arrival’ horen perfect te weten waar alle knopjes zich bevinden en waar ze voor dienen, tapt klanken waar geen mens zich een buil aan kan vallen en zingt onderwatermelodieën met een stem waar niemand raar van zal opkijken. ‘A New Arrival’ glipt keer op keer voorbij zonder dat je al te vaak denkt: ha, dat liedje! Drie keer gebeurt dat toch: bij ‘Slipstream’, dat iets van Bon Iver in zich draagt, bij ‘Leaving Your Arms’, dat hink-stap-springt op een groove van Balthazar (Belgisch!), en bij ‘Home’, een broeierige compositie over een burgeroorlog op eigen erf. Van dat laatste mag het een volgende keer gerust een beetje meer zijn.

