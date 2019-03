3.5 5 0

Hun derde langspeler is een kluwen van krautpop, progrock en psychedelica. Bij de Radiohead-pop van opener ‘Broken People’ buitelen bas en gitaar op een laag toerental over elkaar heen, terwijl de stampende en malende percussie op ‘Thuissfeer’ klinkt als een kwieke schoolslag door steengruis. Om maar te zeggen dat je in deze plaat vrijwel onmiddellijk verloren loopt, en dat elk nummer je gegronde redenen geeft om nog meer te verdwalen. Al is deze STADT ook toegankelijker dan voorheen. Dat is te danken aan frontman Fulco, die meer dan gewoonlijk met zijn jongensstem voor het voetlicht treedt. Van ‘Daily Comment’ maakt hij een Alex Turner-ballade, en de negen minuten durende single ‘Nothing Twice’ is zowaar een meezinger - kraut voor onder de douche. Complex en catchy zijn tegelijk: niemand doet dat zoals STADT.