Beth Gibbons - Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)

Die liveopname met het Pools Nationaal Orkest wijkt nergens af van dé blauwdruk, die met Dawn Upshaw en de London Sinfonietta uit 1991: de Poolse componist Henryk Górecki had toen tot zijn eigen verbazing een hit te pakken met deze al bij al dorre muziek vol overlappende melodieën, en met in de teksten de wenende moeder van Jezus en de laatste woorden die een 17-jarig meisje in een Gestapocel op de muur kraste. Dit is ook niet de eerste ‘Beth Gibbons in symfonie’: die kwam met Portishead en groot orkest op het machtige ‘Roseland NYC Live’.

De lat lag hoog: Gibbons kan geen noten lezen, wordt nergens onderstut door retrofuturistische triphop, moet zich als contra-alt tot sopraan ombouwen en riskeert te struikelen over kleine lettergrepen omdat ze geen Pools spreekt. Maar alles loopt goed af. En of Gibbons nu bij Portishead ‘This uncertainty / Is taking me over’ zingt, dan wel hier ‘Zdrowas′ Maryjo’ (‘Wees gegroet, Maria’), niemand van de concurrentie toont zoveel krassen op een al flink geruïneerde ziel.