Nilüfer Yanya - Miss Universe

Sinds 2016 dropt ze heerlijke gitaarliedjes – check ‘Golden Cage’ en ‘Thanks 4 Nothing’ – maar Yanya teert niet op eerdere successen: de twaalf songs op haar debuutplaat ‘Miss Universe’ zijn spiksplinternieuw. Debutanten zetten gewoonlijk met enige vertwijfeling hun eerste stappen in de muziekwereld. Niet Yanya: zij stáát er.

Misschien ligt dat aan haar zang – ik hoorde dit jaar nog niemand zijn of haar stem zo mooi doen overslaan – of misschien aan haar zeer persoonlijke gitaarstijl, maar na het horen van één Yanya-song is ze al uit de duizend te herkennen. Opener ‘In Your Head’ is een hit in wording, afsluiter ‘Heavyweight Champion of the Year’ een ware slowburner. Nilüfer Yanya doet denken aan King Krule. Als die zou stoppen met roken en drinken, tenminste. En een geslachtsverandering zou ondergaan. Het is nog vroeg, maar ik heb mijn Miss Universe 2019 al gevonden.

