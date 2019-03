Noem ons gerust the strong silent type (© Tony Soprano), maar als iemand zijn plaat begint met de woorden ‘I don’t feel it anymore’, hebben wij niet meteen iets van: laat maar komen.

Als de uitvoerder en zelfverklaarde ongevoelige echter naar de naam Tim Showalter luistert, weten wij: Strand of Oaks is – na het wat tegenvallende ‘Hard Love’ van twee jaar geleden – weer in grote vorm! In twijfel en verwarring schudt de man zijn beste werk uit de mouw. Maar niet enkel in klagen en zagen zeigt Showalter sich der Meister: ‘Hyperspace Blues’ is een hyena van een song die het midden houdt tussen – hou u vast – The Cult, Crazy Horse en The Human League, ‘Visions’ een uitbarsting die heerlijk op zich laat wachten, en in ‘Moon Landing’ speelt Malcolm Young zaliger een hoofdrol.

Niemand trouwens die anno 2019 zo zalig dwars en over the top kan soleren als Showalter. Eindigen doet hij met de woorden: ‘I hope it never ends’. Het feest, de nacht, het leven, deze plaat. #MeToo.

