Lambchop - This Is What I Wanted to Tell You

4.0 5 0

Lambchop is en zal altijd Kurt Wagner zijn en blijven, de vreemde vogel die aan de hand van een vloot vaardige medewerkers (tot vorig jaar waren er al achttien bandleden geteld) de countrymuziek telkens weer dynamiteert tot een gebeurtenis waar veel mensen naar komen kijken. Ook deze keer is het raak: prachtplaatje, hoor. Behalve voor mensen die niet tegen stemvervorming kunnen, want Wagner is verliefd op zijn vocoder en dat zullen we gehoord hebben.

Ik lust er wel pap van: de melancholie die al in zijn muziek aanwezig is, wordt duizelingwekkend en duizendvoudig versterkt dankzij de elektronica. Dat de geest van Bon Iver hier lijkt rond te waren, komt omdat Matt McCaughan, bekend van Bon, mee heeft geschreven en ook heeft geproducet. ’t Is een troostend plaatje. Herfst in de lente.