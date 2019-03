Brutus - Nest

4.0 5 0

Hoezeer het ook stormt in een Brutus-song, haar stem torent erboven uit. Alsof Björk tot een metalband is toegetreden. Niet de beste vergelijking, maar op een betere kom ik niet: daarvoor is Brutus te eigenzinnig.

De ingrediënten waarmee ze hun debuut ‘Burst’ twee jaar geleden als een bom deden inslaan, zijn er op ‘Nest’ nog steeds. Het Leuvense trio ramt alweer 11 overheerlijke snoepjes door je strot. Smaak? ‘Cherry Metal’. Of ‘Sweet & Sour Head Bangers’. Brutus bekerde zich gelukkig nog steeds niet tot het metalpurisme: aan genres heeft de band lak. Zangeres en drumster Stefanie Mannaerts noemt Stevie Nicks haar grote idool en bassist Peter Mulders liet onlangs optekenen: ‘Ik ben pas blij met een song als ik het kan meebrullen in de auto.’ Test de vlammende bangers ‘Cemetery’, ‘Fire’ en ‘Distance’ zelf maar eens uit in de wagen. Snelheidsboetes stuurt u dan maar door naar klachten@demorgen.be.

En toch is Brutus anno 2019 een andere band. Hun debuut lanceerde hen richting de sterren. Metallica-drummer Lars Ulrich en Biffy Clyro-frontman Simon Neil verklaarden zich fan en aan hun tournee kwam geen eind. Daarop was het trio, dat zichzelf destijds als ‘Leuvense boerkes’ omschreef, niet voorbereid. Maar ze hebben die turbulente periode als groep overleefd en dat maakte hen als songwriters meer matuur en gefocust. De single ‘War’ had Brutus in 2017 niet kunnen schrijven: de finesse waarmee ze die song laten ontsporen is adembenemend. Hetzelfde met ‘Techno’: in de bridge waagt Brutus zich mét succes aan fluisterpop. De meerdelige afsluiter ‘Sugar Dragon’ is de langste song in hun oeuvre en verveelt geen seconde.

Op ‘Nest’ zingt Mannaerts over de twijfels en angsten van de afgelopen twee jaar in termen al even episch als de muziek. Van ‘Our world/ It’s gone’ over ‘I wish I could stay forever’ tot ‘The air is thick, there is no light’. Een trouwfeestklassieker als ‘Eviva España’, geschreven door haar grootvader Leo Caerts, zit er niet tussen. Maar voor een inwijding in de onderwereld kun je weinig betere bands boeken dan Brutus.

‘Nest’ is een plaat die je constant een tikkeltje luider zet. Eentje die je oppept, maar ook ontroert. Want hoezeer Brutus ook knalt, de kern van elke song is rauwe emotie. Zonder het ietwat te melige ‘Space’ had ik een halve ster extra uitgedeeld.

De singles ‘War’ en ‘Cemetery’ maakten al tot ver buiten ons Belgenlandje indruk. Stereogum, de Amerikaanse muziekwebsite en belangrijke smaakmaker, schreef: ‘Brutus brengt dit jaar een meesterwerk uit. We boffen dat we dit samen mogen meemaken.’ Wij zijn mee. Et tu?

