Per W/Pawlowski - Outsider/Insider

3.0 5 0

De twee maakten samen een plaatje dat ook exclusief en op 50 exemplaren op cassette te verkrijgen is. Het zijn de kleine dingen die het mooi maken. Bij het persbericht wordt gewag gemaakt van ‘The White Album’ van The Beatles en daar heeft het qua sfeer wel iets van, al klinken Kloot en Mauro veel meer als een gek garagebandje dan hun onvergetelijke voorgangers. Hier wordt met vreugde en blijdschap gemusiceerd met de aanstekelijke slordigheid van The Lemonheads die een plaatje van The Cars hebben opgezet. Korte freaky soundbites verbinden de nummers die poppy en toppie zijn. En er mag ook gelachen worden: slotnummer ‘The Dream Pop Spa’ heeft een geluidloos middenstuk van acht minuten waarna de riff pas opnieuw openbloeit. Rekels!