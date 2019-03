3.5 5 0

De man van de almaar anders klinkende, maar toch altijd très Ty Segall uitpakkende platen, en de frontman van de jamgroep Freedom Band. Wie Ty op plaat al ruimdenkend vond, die zou hem eens op het podiumhout moeten zien en vooral horen tekeergaan. Gelukkig is er nu ‘Deforming Lobes’, een heerlijke liveplaat, lekker kinetisch (jazeker) aan elkaar gemixt door Steve Albini. Het lang uitgesponnen, krankzinnig in de repetitiestand gezette ‘Love Fuzz’ is mijn favoriet, maar ook bij ‘Breakfast Eggs’ of ‘Squealer’ ben ik al snel geneigd iets als ‘far out, dude!’ te roepen. Ty is een gitaargod die erin slaagt zichzelf niet al te serieus te nemen en toch ver voor het peloton uit te fietsen.

