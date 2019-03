Diverse artiesten - Harde Smart: Flemish &; Dutch Grooves from the 70s

3.0 5 0

De mensen van Sdban records, die ons Jack Sels en André Brasseur hebben leren kennen, zijn gaan neuzen in de bakken met Nederlandstalige seventiesplaten. Het leidt tot een naar funk- en soulnormen eigenaardige tracklist: Schralen Tsjip en de Mussenschrik brengen bijvoorbeeld ‘De mens is een beest’. Ene Jan De Beer vond ons kennelijk in 1975 al te min: ‘Ken je dat soort lui / dat hun leven slijt achter de tv?’ Dan liever feestneus Jimmy Frey, die een modieus geklede vrouw benadert met ‘Het is in je Eva’s pakje / dat je ’t mooiste bent’. Bizjoe en Lamp, Lazerus & Kris zijn straf, maar de gouwe ouwe van de week is ‘Ze weet niet wat ze doet’ van Raymond van het Groenewoud. Gewoon omdat hij het zo verschrikkelijk goed doet.