3.5 5 0

De Gentse zanger-gitarist Marc Claeys is een invloedrijke, oude rot in het vak: in 1966 speelde hij als Little Jimmy al in het voorprogramma van The Rolling Stones, én hij inspireerde de jonge Roland Van Campenhout. Ruim een halve eeuw later is bij Claeys de mot er nog altijd niet ingekropen, want zijn nieuwe plaat staat vol goeie, rauwe en authentieke blues. Het felle ‘Dreamin’ About Bo’ lijkt op een heel vroeg nummer van Captain Beefheart, en in het donkere ‘Dog Me Around’ doet Claeys zijn beklag bij een katerige R.L. Burnside. De mooie, 120 jaar oude negrospiritual ‘Were You There’ klinkt ook op ‘Blues Rebel’ melancholisch, maar ‘Everything Looks Spic ’n Span’ swingt de pan uit.

