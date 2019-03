Steve Earle - Guy

4.0 5 0

De Guy in kwestie is de ons drie jaar geleden ontvallen Guy Clark, een monument in countryland en omstreken. Hij hielp Earle aan zijn eerste job als songschrijver in de grote countrymuziekfabriek in de buurt van de Grand Ole Opry in Nashville en dat is seldermans nooit vergeten. ‘Guy’ is een selectie van 16 van de beste songs van Clark, op respectvolle en integere wijze vertolkt door Earle, daarbij geholpen door een rits countryhelden zoals Emmylou Harris, Rodney Crowell en Jerry Jeff Walker. Wie niet houdt van een steelgitaar, een eenzame banjo en de woestijnwind die door zowat elk nummer waait, heeft hier niets te zoeken. De rest vindt hier een prachtig eerbetoon voor een onderschat songschrijver. Iedereen zou een vriend moeten hebben als Steve Earle.