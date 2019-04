Rhea - Lust for Blood Pt. 1

3.0 5 0

De Gentse vijfkoppige gitaarband Rhea valt voorlopig ergens daartussen. Op hun eerste ep ‘Lust For Blood Pt.1’ – deel twee volgt in de herfst – staan vier rock-’n-rollsongs die nauwgezet volgens het door Robert Plant en Ozzy Osbourne geschreven boekje knallen: de gitaarversterkers staan standaard op 11 en de adem van zanger Jorge Van de Sande ruikt naar whisky. Rhea valt qua geluid, lyrics of imago moeilijk te onderscheiden van een band als Royal Blood of Wolfmother, al is dat verfrissend poprefreintje mét xylofoon van ‘Baby I’m Sorry’ een beloftevol teken. Passie en techniek hebben ze. Nu moeten ze alleen nog hun kop definitief uit het zand halen.