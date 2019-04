3.5 5 0

Toetsenist Danalogue (Dan Leavers) en drummer Betamax (Max Hallett) vormden samen Soccer96. Tijdens hun concerten dook in de coulissen geregeld de lange schaduw Shabaka Hutchings op. Toen die met z’n sax het podium opkwam, was The Comet Is Coming geboren. De eerste vier tracks van de tweede Comet-plaat zijn een ruimtewandeling van John Coltrane, een prachtige overstap naar basklarinet, feestjazz met rockaarding en een bombtrack van Rage Against the Machine (met plaats voor de rhymes van een gedesillusioneerde Kate Tempest). En daarna de rest van de volledig verzorgde reis, uiteraard te boeken bij Sun Ra’s reisbureau Space Is The Place.

