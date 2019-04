Dead Man Ray - Over

‘I’m only using one colour’, zingt Daan in het toepasselijk betitelde ‘Monochrome’, maar dat is natuurlijk een staalharde leugen.

4.0 5 0

Feestelijk klateren de klanken hier alle kanten van het zwerk op, tot groot jolijt van de luisteraar. ‘Over’ is een quilt: vele lagen muziek boven elkaar met als toplaag een lappensprei van klanken en stemmen en frutsels en dinges, ik zou het duizend keer zeggen, euh… téksten! De vijf stichtende leden zijn gezamenlijk 85 jaar ouder geworden, maar dat is er niet aan te horen. ‘Over’ neemt naadloos de draad weer op die ergens in 2002 was gestopt na de release van ‘Cago’: qua uitstelgedrag kan dat tellen.

Worth the wait, evenwel, want dit is een lekker plaatje, waarop de stilaan oudere jongeren behoorlijk jeugdig van bil gaan. Er wordt aarzelend gestart met een trio songs waarop de band nog moet warmdraaien, maar daarna wordt Dead Man Ray een soepele en machtige muziekmachine. Rudy Trouvé is al zijn hele leven voor geen muzikaal gat te vangen, maar de band heeft zijn unieke je ne sais quoi ook zeer te danken aan Daan S., de hese George Brassens van Holsbeek. Wat hij met zijn stem kan, is niet velen gegeven: peilloze diepten wisselen af met hees gefluister en triomfantelijk engelengekweel. De combinatie met songs die de tijd hebben gekregen om te rijpen maakt van ‘Over’ een bijzonder geïnspireerde comebackplaat. Maar als ze nog eens zeventien jaar wachten, ben ik bij de volgende plaat naar alle waarschijnlijkheid dood.

Voorbeluisteren