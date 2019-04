3.5 5 0

Binnen de nieuwe jazzlichting klinken Maisha en Ezra Collective alleraardigst en gesofisticeerd, maar geef ons liever het rauwste van Sons Of Kemet, het hardste van Nordmann, en nu ook het meest groovende uit ‘Future Flora’ van Black Flower. Blazers reizen in ‘Clap Hands’ met de soultrein. In ‘Maloya Bud’ wordt eerst een cobra uit de mand getoeterd en trekt men daarna richting Balkan. Als ‘Ethiopische jazzinvloeden’ u niks zegt, klik dan eerst dé Ethio-jazzhit aan (‘Yefikir Tizita’ van Mulatu Astatke), en ontdek daarna waar die kronkelmuziek bij Black Flower opduikt. Andere mooie knooppunten: de hoog en oosters gestemde analoge synth die soms doet denken aan ‘JAVA’ van Dijf Sanders, en de zessnarige galmbas die een surfgitaar wordt.

