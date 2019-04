Damien Jurado - In the Shape of a Storm

4.0 5 0

Jurado’s vorige plaat, ‘The Horizon Just Laughed’, was voor mij één van dé platen van 2018. Op die meesterproef goochelde hij met soul en folk. Zelden had hij zo weinig tierelantijnen nodig om zijn punt te maken. Die less-is-more-aanpak heeft Jurado nu schijnbaar de richting opgeduwd waartegen hij zich al twintig jaar met hand en tand verzette: de singer-songwriterplaat met louter stem en akoestische gitaar. Nu, het is het wachten waard geweest. Net als op de voorganger duikt hij in plaatopener ‘Lincoln’ de Amerikaanse geschiedenis in – ‘Heaven is full of people who belong.’ Oftewel: opnieuw is Damien betoverd door de verhalen van de mensheid die op drift is, die zoekt naar het mooist denkbare bestaan. Over de spaanders die daarbij vallen, handelt bijna al zijn werk. Naast ‘Lincoln’ behoren ‘Anchors’ en de single ‘South’ voorlopig tot de favorieten. Maar zoals bij elke Jurado-grand cru kan dat zo weer anders zijn. ‘In the Shape of a Storm’ is andermaal een meesterwerk.