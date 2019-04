4.5 5 0

In ‘Everyday’ lijken de Carpenters door het ‘Village Green’ van The Kinks te slenteren. ‘Andromeda’ had zo naast Todd Rundgren, Carole King en Air op de nostalgische ‘Virgin Suicides’-klankband gekund. De vierde langspeler van Natalie Mering lokt je binnen omdat hij zo vertrouwd aandoet, en laat je daarna verdwalen tussen onverwachte details en nieuwe schakeringen. Want ‘Titanic Rising’ neigt nergens naar pastiche. Snippers studio-experiment en donkere soundtracksynths zaaien onrust en onbehagen (‘A Lot’s Gonna Change’, ‘Mirror Forever’). Mering zoomt in op de onzekerheden van ónze tijd: op ons verlangen naar méér, sneller en grootser, en onze angst voor een klimaatcatastrofe.

Op de hoes blijkt Merings slaapkamer al onder water gelopen, maar als ‘Titanic Rising’ iets bewijst, is het dat er altijd weer nieuwe mogelijkheden opduiken. Dat niets ooit helemaal over and out hoeft te zijn. Wat een plaat.

Voorbeluisteren