Fat White Family - Serfs Up!

3.0 5 0

Een knipoog naar de Beach Boys (hun ‘Surf’s Up’) als titel én de vooruitgeschoven teaser dat het geluid van hun nieuwe plaat beïnvloed zou zijn door de B-kant van ‘Club Tropicana’ van Wham! (wat die ook moge wezen): Fat White Family houdt de lol erin. Dat moest blijkbaar, want de groep viel zowat uiteen na ‘Songs for Our Mothers’. Hebben ze de heroïne en Fallesque songs dan ingewisseld voor yoga en strandmuziek? Op hun manier wel, ja. Een splatter movie waarin een neuriënde seriemoordenaar argeloze strandgasten aan flarden rijt: zo klinkt ‘Serfs Up!’. ‘Feet’ is een dansnummer voor comateuzen, ‘Tastes Good with the Money’ een tango tussen The Monks en een zatte Gary Glitter. De bezwering houdt het helaas maar een goeie halve plaat vol.

Voorbeluisteren