Kelsey Lu - Blood

3.0 5 0

Je hebt luisteren en luisteren luisteren. Kelsey Lu, de favoriete celliste van Florence Welch en Solange, debuteert met een plaat zo mooi dat ik er meer dan eens naar vergat te luisteren. De 10cc-cover sprong als eerste boven de dromerige schoonheid uit: Lu lijkt ‘I’m Not in Love’ vanop een wolk te zingen. Daarna volgde ‘Due West’: verslavende r&b die mede dankzij – jawel – Skrillex de perfecte balans vindt tussen abstract en catchy. Lu laat me nog steeds koud in de door Jamie xx geproduceerde ‘Foreign Car’ en ‘Why Knock for You’, maar grijpt wel al naar de keel in de sprookjesachtige liedjes ‘Atlantic’ en ‘Blood’. Dit debuut doet me vooral uitkijken naar haar volgende plaat. Is dat een goed teken?

Voorbeluisteren