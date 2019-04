3.5 5 0

Op debuut ‘Dogrel’ wordt er bijgevolg weinig tijd verspild met speuren naar een geheel eigen raison d’être: wie The Smiths, The Cure en The Fall in z’n platenkast heeft, heeft altijd iets om voor op te staan. En al helemaal als door het raam Dublin City ligt te zieltogen: de stad die Fontaines D.C. afgekort maar fier in de groepsnaam draagt, en die op ‘Dogrel’ de inspiratie levert.

Kijk dus niet te verbaasd wanneer in ‘Dublin City Sky’ The Pogues nog maar eens een reünie organiseren, maar verder worden er in ‘Too Real’, ‘Hurricane Laughter’, ‘Television Screen’, en vooral ‘Chequeless Reckless’ (‘money is the sandpit of the soul’) vuurtjes gestookt met een enthousiasme dat verplicht zou moeten worden voor debuutplaten. James, Ier met dat festivalpodium!

