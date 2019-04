3.5 5 0

Vier nozems uit Melsele wonnen vorig jaar De Nieuwe Lichting en bestormden in de zomer meteen het hoofdpodium van Rock Werchter. Hun debuutplaat ‘Family Dinner’ begint met venijnige punksongs die je meebrult zonder een woord te begrijpen – ‘Naughty’, ‘Ricochet’ en ‘Waiting on My Own’ hebben de beste refreinen – en eindigt in het duister met tien minuten psychedelica die je je op ‘Planet Caravan’ van Black Sabbath doen wanen. Te klasseren onder ‘heerlijke herrie’, tussen Equal Idiots, King Gizzard en Ty Segall: schorriemorrie dat niets te zoeken heeft op een familiediner en alles op een festivalpodium.

