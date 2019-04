Anderson .Paak - Ventura

3.0 5 0

Wat mispeuterde Paak, nochtans de enige drummer ter wereld aan wie je je dochter toevertrouwt? Waar hij in zijn muziek altijd op zijn dooie gemak langs de Californische kust cruisede, een toeter tussen zijn lippen, één arm losjes uit het raam bengelend, vond hij het op laatste worp ‘Oxnard’ nodig om aan de formule te morrelen. Gloedvolle soul werd zakelijke rap (‘ik wil dezelfde kerel blijven, maar met een grotere auto’), mentor Dr. Dre kreeg de productieteugels steviger in handen, en de teksten leken nergens naar. Zes maanden later is Paak al terug met een nieuwe, ‘Ventura’: noem het gerust een mea culpa.

Wat geeft dat? Elf retrosoulnummers in een halfuur. ‘Come Home’ is pure Motown, met een swingende André 3000 – als die nog zijn huis uitkomt, dan wel in zijn beste kostuum – net als ‘Make It Better’: de stem die ‘do you wanna make it better’ neuzelt, behoort toe aan die goeie ouwe Smokey Robinson. In ‘Good Heels’ zoekt Paak het op een ander, maar wanneer zijn lief thuiskomt, moet zijn sidechick langs de brandtrap haar spullen weghalen: geinig! ‘Yada Yada’ is Paaks onafhankelijkheidsverklaring – hij griste de teugels uit de handen van Dre – en ‘King James’ z’n politieke ode aan LeBron James en Colin Kaepernick: ‘They can’t gentrify the heart of kings’. Een Andy die iets te zeggen heeft: het is eens iets anders.

In ‘Chosen One’ blijft dat beperkt tot: ‘I could bust it open, super soaker, make the pussy leak’. Paak zoekt niet alleen de liefde, maar ook een loodgieter. ‘Twilight’ (met Pharrell in Neptunes-modus) is zoals de vampieren uit de gelijknamige franchise: het glinstert in de zon, en verdwijnt dan uit het geheugen. ‘Reachin’ 2 Much’ en ‘Winners Circle’? Even vluchtig. ‘Jet Black’ heeft ook iets gemeen met vampiers: de zielloosheid.

Nu goed, ‘Ventura’ stoort niet. De instrumentatie van de Free Nationals is warm als The Delfonics en andere Philly-soul. Wie op ‘Ventura’ op een bas dan wel een welgevormde derrière kan kletsen, zal het niet laten. Op een barbecue pruttelt het allemaal als een kipsaté. Maar waar zijn de durf en de panache van ‘Malibu’ gebleven? De eerlijkheid en het experiment? Is die nieuwe auto van Paak zo groot dat hij er zijn persoonlijkheid in is kwijtgeraakt? Wie van Los Angeles naar Ventura rijdt, kan twee keer de integrale plaat horen, maar de kans is groot dat ze, zelfs na tweehónderd keer, wegwaait met de zeewind.

Voor Paaks volgende – als je de kustlijn van Californië volgt, moet die ‘Santa Barbara’ heten – mag hij het gaspedaal nog eens induwen, of hij krijgt een boete voor de ergste misdaad die er is: middenvakrijden.

