4.5 5 0

Hij verkoopt grote zalen uit, zijn muziek duikt op in films en series. De hoes van zijn nieuwe plaat toont hem in ontbloot bovenlijf. Oh my God. Wil hij dat we denken dat hij een stud is? Kevin kennende ongetwijfeld het tegenovergestelde. Muzikaal staat hij, net als bij multikaraats voorganger ‘City Music’, in de Lou Reed-stand. Op schitterende wijze praat-zingt hij zich door het bestaan. Nieuw zijn een saxofoon en een koor. De titel is alvast niet gestolen. Dit is het geluid van een grote artiest die nu vollédig op zijn heilige inspiratie kan vertrouwen. Of het nu ‘Nothing Sacred’, ‘Hail Mary’ of de machtige titeltrack is, de gospel tintelt je tegemoet. Grote plaat van een grote speler.

