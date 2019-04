Sunn O))) - Life Metal

4.0 5 0

Natuurlijk beukt en scheurt Sunn O))) ook in de studio van Steve Albini gewoon in slow motion om hangarvullend na te trillen. Dit zijn niet voor niets de kings of drone. In ‘Troubled Air’ is plaats voor een pijporgel. Waar je in ‘Between Sleipnir’s Breaths’ mannelijke vocalen uit een grafzerk verwacht, valt de schuchtere stem van Hildur Guðnadóttir in. In de 25 zoemminuten van afsluiter ‘Novae’ haalt diezelfde dochter van Guðna haar haldorophone boven, een zelfbouwcello die qua klank John Cales altviool benadert, en die eruitziet als een futuristische kruisboog. De ontroering die op dat moment over ons komt, brengt de blazers en de harp van ‘Alice’ in herinnering, uit het machtige ‘Monoliths & Dimensions’. Inderdaad, zó goed is ‘Life Metal’ soms.

