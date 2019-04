Aldous Harding - Designer

4.0 5 0

Die fenomenale stem, die binnen hetzelfde couplet van zwaarmoedig naar angeliek gaat? Skip naar ‘Zoo Eyes’. Vintage kaalgeplukte folkpop? Check ‘Damn’ of laat u zachtjes in de vernieling zingen tijdens ‘Heaven Is Empty’. Dit keer laat al de passie die Harding in haar songs stopt, zich echter niet meer beteugelen met louter repetitieve akkoordenreeksen en dramatische stiltes. ‘Treasure’ en de voorzichtig groovende titeltrack bevatten nog altijd geen noot te veel, maar lijken wel erg hard op popliedjes. Excentrieke pop, lichtjes verontrustend soms – zoals de video bij ‘The Barrel’ – maar altijd fascinerend. ‘I’ve got it / I’m on it / You’re in it’, klinkt het in een andere bijna-popsong. Perfecte samenvattingen liggen soms gewoon voor het oprapen.

