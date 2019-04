Peter Doherty & The Puta Madres - Peter Doherty & The Puta Madres

3.0 5 0

Labieler dan een stoel met drie poten laveert hij door de popmuziek. Qua beluisterbaarheid is deze in het Doherty-oeuvre meer dan bovenmodaal. Met een sfeer van je-ne-sais-quoi, wat niet toevallig is, want de plaat is in Normandië opgenomen en daar groeit de je-ne-sais-quoi aan de bomen. Zeggen dat Pete een goede zanger is, zou een beetje belachelijk zijn: hij sleept zich dikwijls tegen de toon aan door zijn songs. Maar die maken veel goed, wat we ook op het conto mogen schrijven van The Puta Madres, zijn accuraat benoemde, wat slordig klinkende maar sympathieke begeleidingsgroep. Britpop van en voor drugsgebruikers!

