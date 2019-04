3.5 5 0

Niet dat we ze gemist hebben, we zijn nog altijd niet door de vijf platen die ze uitbrachten in 2017, maar de Australische lolbroeken van King Gizzard & The Lizard Wizard hebben met ‘Fishing for Fishies’ alweer hun veertiende uit. Een bluesplaat, volgens frontman Stu Mackenzie. Maar in de praktijk – het zal niemand verrassen – is het allemaal zo simpel niet. Het titelnummer had gerust geschreven kunnen zijn door Sufjan Stevens, ‘This Thing’ torst de funk van Unknown Mortal Orchestra, en ‘Real’s Not Real’ speelt met één hand mellotron terwijl het met de andere wuift naar zowel Stevie Wonder als Sgt. Pepper. Opvallend: voor een Gizzard-plaat zitten er verrassend weinig gimmicks aan ‘Fishing for Fishies’. Zouden ze volwassen worden? Nee toch?