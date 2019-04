Wij oppergoden van uw geliefd periodiek (dat, heb ik uit goeie bron, door Beavis & Butthead ook op het toilet wordt gelezen) (of toch gebruikt) hebben nog steeds een zwakke plek voor de oudere jongeren van Blur, nu al jàren Grote Belofte die je bij elke plaat doet denken: 'Hun volgende plaat is een schot in de roos'.