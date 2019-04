Baloji - Kaniama: The Yellow Version

Hij heeft gelijk natuurlijk: als Humo een puike plaat over het hoofd ziet, breng je ze een jaar later toch gewoon opnieuw uit.

4.0 5 0

En kijk wat er de afgelopen week nagenoeg non-stop door onze woonvertrekken knalde: ‘Kaniama: The Yellow Version’ van Baloji, een exacte kopie van het vorig jaar verschenen ‘137 Avenue Kaniama’, maar dan in één ruk gepresenteerd als mixtape. Wat wij dus eigenlijk niet zouden mogen zeggen, is dat ‘Bipolaire’ (9’25”), ‘L’art de la fugue (39’39”) en ‘Passat & Bovary’ hoogtepunten zijn, dat wij dit jaar nog geen betere track hebben gehoord om de vlam in een dansvloer te laten slaan dan het toegevoegde en met rhymes van Marshall Dixon en Poison Mobutu opgesmukte ‘Spotlight’, en dat de belangrijkste levensles ons kwam toegewaaid na om en bij de 37 minuten, als Baloji zingt: ‘L’orgasme ne vient pas de l’autre.’ Hadden wij dus godverdomme al een jaar geleden kunnen weten. Let the games alsnog begin!