Krasse reggaeknarren als Cedric ‘The Congos’ Myton en Horace Andy jammen inna de yard – in de openlucht, dus. Wij hebben tijdens het zomerse paasweekend op ons terras zoveel geluisterd dat we precies weten waar de ook opgenomen vlieg, krekel, haan én hond verstopt zitten. Ken Boothe brengt zijn eigen ‘Everything I Own’ en zet ook het kenwijsje van ‘The Godfather’ naar zijn hand. Nooit eerder van KIDDUS I en Winston McAnuff gehoord, maar nu wel. Algemene vibe: everything’s gonna be alright, en toch staat iedereen scherp. Er is nog geen blokkenschema van Couleur Café, maar Inna de Yard staat er al in.

